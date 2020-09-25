الحلبوسي عبر تويتر: ما طرحه السيد الصدر يعد خارطة طريق سديدة وواقعية

2020/09/25 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن تأييده لمبادرة السيد مقتدى الصدر الداعية لتشكيل لجنة خاصة تتولى التحقيق في هجمات صاروخية متكررة تستهدف السفارة الأميركية والقواعد العسكرية التي تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين.

وقال الحلبوسي في بيان تغريدة على تويتر، ان ما طرحه السيد مقتدى الصدر من مبادرة بخصوص الخروق الأمنية التي تهدد هيبة الدولة وحاضر العراق ومستقبله، وما تتعرض له البعثات الدبلوماسية والمقار الرسمية، يعتبر خارطة طريق سديدة وواقعية.

ودعا الحلبوسي إلى تبني المبادرة حكوميا وبرلمانيا وسياسيا، للحفاظ على سيادة مؤسسات الدولة وفرض القانون وتجنيب البلاد منزلق المخاطرة المجهولة.

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