هجوم صاروخي على مقر حزب ايراني معارض في محافظة عراقية

2020/09/25 | 20:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا انا ر تي

اعلنت سكرتارية حزب كادحي كوردستان الايراني المعارض، الجمعة، تعرض احد مقراتها في محافظة السليمانية الى هجوم صاروخي.

وذكر مسؤول سكرتارية الحزب "ارام مدرس" في تصريح صحفي لوسائل اعلام كوردية تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (25 ايلول 2020)، ان "الهجوم حصل في وقت مبكر من صباح اليوم عبر توجيه صاروخ (ار بي جي) الى مقر الحزب الكائن في احد الشوارع الرئيسية قرب مدينة السليمانية".

واضاف، ان "الهجوم لم يسفر عن اي خسائر بشرية او مادية، فيما اشتعلت النيران في احد الحقول القريبة التي تم اخمادها بسرعة".





وتابع، ان "القوات الامنية (الأسايش) بدأت بالتحقيق في اسباب الهجوم"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.





ا.ح

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