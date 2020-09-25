بعد وداعه برشلونة بالدموع.. سواريز يبدا اليوم مرانه مع ناديه الجديد

2020/09/25 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أكمل لويس سواريز انتقاله إلى أتلتيكو مدريد بعد توقيع عقد لمدة عامين واجتياز الكشف الطبي عقب انتقاله من برشلونة منافسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة.وقال أتليتيكو في بيان:بوصول سواريز سيحظى أتلتيكو بهداف رائع، ويتمتع بخبرة هائلة في أوروبا حيث عرف بالتزامه في الملعب ويعد من أفضل لاعبي العالم في مركزه.وانضم سواريز (33 عامًا) إلى أتلتيكو في صفقة انتقال مجانية بعد الاتفاق على فسخ عقده مع ناديه قبل عام على نهايته رغم أن النادي المدريدي سيدفع 6 ملايين يورو (7 ملايين دولار) للنادي الكتالوني في صورة مكافآت.وخاض سواريز الذي سجل 16 هدفًا في الدوري مع برشلونة في الموسم الماضي مرانه الأول مع أتليتيكو، اليوم الجمعة، وقد يخوض مباراته الأولى عند استضافة غرناطة بعد غدٍ الأحد./انتهى3

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