محمد الغزي : البرلمان سيمضي غدا بتشريع ملحق قانون الانتخابات

2020/09/25 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي اهمية حل الخلافات بشان ماتبقى من قانون الانتخابات واقراره .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان المجلس حدد يوم غد للتصويت على ملحق قانون الانتخابات وسيمضي بتشريعه بصورة نهائية والتصويت على الجداول الملحقة. واضاف الغزي ان : المجلس سيقوم بعد التصويت بارساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه./انتهى3

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