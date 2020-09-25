صحة كربلاء تعلن اعداد خطة طوارئ لزيارة الاربعين

2020/09/25 | 20:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء الجمعة، وضع خطة طوارئ لزيارة أربعينية الإمام الحسين (سلام الله عليه) المُرتقبة، سيتم تطبيقها قبل عشرة أيام من بدء الزيارة، مؤك...

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