إيطاليا: أكثر من 9 آلاف مهاجر تونسي غير نظامي حلوا بأراضينا خلال عام

2020/09/25 | 20:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أن 9200 مهاجر تونسي خارج الأطر النظامية قد دخلوا إلى بلادها عن طريق البحر خلال الـ12 شهرا الماضية.

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