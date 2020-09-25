افتتاح معرض تشكيلي عن كورونا باربيل

2020/09/25 | 20:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت منظمة " لافا آرت"، معرضا تشكيليا لمجموعة من الفنانين في اربيل ، تناول الاوضاع في ظل جائحة كورونا.

المعرض الذي حمل عنوان "coviD19 "، اقيم على قاعة الفن في متنزه شاندر في أربيل، وشارك فيه:

ايفان نجم

شيخة ينكر

على نوزاد

امين رؤوف

هونر اكرم

PUKmedia زيد محمود/ اربيل ‌

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