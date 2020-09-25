الجيش الروسي يستخدم لأول مرة منظومة جديدة ثقيلة قاذفة للهب

2020/09/25 | 20:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استخدام منظومة TOS-2 الثقيلة القاذفة للهب في ميدان “كابوستين يار” لأول مرة، وذلك في إطار مناورات “قوقاز-2020”.

ويشارك في المناورات، نحو ألف عسكري من أرمينيا وبيلاروس والصين وميانمار وباكستان، إضافة إلى مراقبين من أذربيجان وإندونيسيا وإيران وكازاخستان وطاجيكستان وسريلانكا.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى 26 سبتمبر، بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الروسية نائب وزير الدفاع الفريق فاليري غيراسيموف.انتهى 25

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