سواريز لميسي: لا تنسى ما قلته لك

2020/09/25 | 20:26 - المصدر: السومرية نيوز

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رد لويس سواريز، المنتقل مؤخرًا إلى أتلتيكو مدريد على كلمات ليونيل ميسي، أيقونة وقائد فريق برشلونة والتي ودعه فيها بعد رحيله عن البارسا.

وانتقد ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، إدارة النادي الكتالوني، بشكل حاد بعد رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.وقال سواريز، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "شكراً لك يا صديقي على كلماتك ولكن شكراً أكثر لشخصك وما فعلته معي وعائلتي منذ اليوم الأول لي في برشلونة".

وأضاف الدولي الأوروجوياني: "سأكون ممتنًا دائما لليو ميسي الإنسان، المرح والحساس، لأن الجميع يعرف ميسي اللاعب".وتابع: "لا تنسى ما قلته لك، استمر بالاستمتاع وإظهار أنك ظاهرة وأن 2 أو 3 أو 4 أشخاص لن يعوضوا مدى عظمتك لهذا الكيان ولكرة القدم".وأتم نجم ليفربول السابق: "أحبك كثيرًا يا صديقي وسنفتقدك جميعًا!".





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