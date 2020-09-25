2020/09/25 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف انفجار عبوة ناسفة، الجمعة، منزل الناشط العراقي حسين الغرابي في محافظة ذي قار، مما تسبب بأضرار مادية فقط، وفقا ما أعلن الناشط على حسابه في فيسبوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تضامنه مع سجاد العراقي.. استهداف منزل ناشط في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تضامنه مع سجاد العراقي.. استهداف منزل ناشط في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).