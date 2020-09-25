فضيحة تطال مشاهير.. “واتساب” فنان راحل يفضح علاقة الفنانين بتجار المخدرات

2020/09/25 | 20:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

في أعقاب قضية وفاة سوشانت سينغ راجبوت يونيو الماضي..



فصحت محادثات “واتساب” خاصة به علاقة مجموعة من أشهر فناني بوليوود بتجار المخدرات.

تم استدعاء النجمة ديبيكا بادكون للاستجواب من قِبل مكتب مكافحة المخدرات في الهند، في أعقاب قضية وفاة سوشانت سينغ راجبوت مشنوقاً في منزله..



حيث فصحت محادثات “واتساب” خاصة به علاقة مجموعة من أشهر فناني بوليوود بتجار المخدرات والفنانة ديبيكا هي أحد الأسماء المتورطة في محادثة منذ 2017.

لم يُبت حتى الآن في قضية وفاته إن كانت انتحاراً أم جريمة قتل..ويُعتقد أن سوشانت كان معتادًا على تعاطي المخدرات وسلسلة من دردشات WhatsApp تشير إلى صديقته ريا تشاكرابورتي كانت تساعده في التعاطي وقد تم القبض عليها مطلع الشهر الجاري وحبسها على ذمة التحقيق.

واعترفت ريا تشاكرابورتي بأنها ساعدت سوشانت على التعاطي..



ومن المتوقع أن تصل عقوبتها إلى 10 سنوات من السجن وغرامة قدرها 100 ألف روبية في هذه القضية..



بالإضافة لاتهامات أخرى بالتورط في مقتل فنان بوليوود الشاب.

وصرحت وسائل الإعلام الهندية أن محادثات WhatsApp تم استرجاعها على خدمة Cloud لعدة هواتف متورطة في الحدث، على خدمات Google Drive و iCloud بما في ذلك أي شيء تم حذفه، وهو أمر متاح بالنسبة للأمن حتى وإن كانت المحادثات محمية بواسطة تشفير WhatsApp من طرف إلى طرف.

ومن المقرر أن تمثل الفنانات ديبيكا بادكون وسارة علي خان وشرادها كابور وراكول بريت سينغ للشهادة غداً السبت فيما يتعلق بعلاقتهم بقضية المخدرات.

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