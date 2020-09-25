2020/09/25 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ يستعد المطرب المصري محمد حماقي ، الليلة لإحياء حفلًا غنائيًا في جدة، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وسيتم بثها مباشر عبر منصة “شاهد” الإلكترونية.وكشف الفنان محمد حماقي ، لجمهوره ، عبر حسابه بموقع إنستغرام ، عن كيفية قضائه اللحظات الأخيرة التى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. “بوجبة دسمة” محمد حماقي يستعد لحفله الليلة بالسعودية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. “بوجبة دسمة” محمد حماقي يستعد لحفله الليلة بالسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).