الحلبوسي يعلق على دعوة الصدر: يجب تبنيها

2020/09/25 | 20:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعدّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ما طرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حول "الخروق الأمنية"، خارطة طريق واقعية، داعيًا إلى تبنيها حكوميًا وبرلمانيًا.

وكتب الحلبوسي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، أن "ما طرحه سماحة السيد مقتدى الصدر من مبادرة بخصوص الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة وحاضر العراق ومستقبله، وما تتعرض له البعثات الدبلوماسية والمقار الرسمية، يعد خارطة طريق سديدة وواقعية، وبدورنا نؤيد هذه المبادرة وندعمها".

ودعا الحلبوسي إلى "تبنيها حكوميًا وبرلمانيًا وسياسيًا للحفاظ على سيادة مؤسسات الدولة وفرض القانون وتجنيب البلاد منزلق المخاطر المجهولة".

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