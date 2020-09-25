تربية كوردستان تتيح دورا ثالثا لطلاب السادس الاعدادي المصابين بكورونا

2020/09/25 | 20:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نشرت وزارة التربية في اقليم كوردستان، الجمعة، جدول الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي الخاص بالطلاب المصابين بكورونا.

قالت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (25 ايلول 2020)، انها "ستتيح لطلاب السادس الإعدادي من المصابين بكورونا أداء الامتحانات الوزارية، التي ستبدأ في 3 تشرين الأول المقبل وتستمر حتى الـ12 من الشهر نفسه".

وكانت امتحانات الدولار الاول لطبة السادس الاعدادي قد بدأت في 5 اب الماضي، اما امتحانات الدولار الثاني فقد اجريت في الفترة ما بين (1 الى 10) ايلول.

جدير بالذكر ان وزارة صحة اقليم كوردستان اعلنت في وقت سابق، الجمعة، تسجيل 706 إصابات جديدة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا.

ا.ح

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