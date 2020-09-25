صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “637” المسجلة اليوم

2020/09/25 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 637 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 159 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 637 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 159 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 36 حالة

قطاع البلديات الثاني 7 حالات •

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قطاع الشعب 21 حالة

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قطاع الرصافة 39 حالة

قطاع المدائن 16 حالة

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قطاع البلديات الاول 5 حالات

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قطاع الصدر 19 حالة .

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قطاع بغداد جديدة 36 حالة

– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ـــــ 478

مدينة الصدر 197 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



قطع 74 , حي طارق .



الحبيبية , الكيارة , جميلة .



الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 .



541 , حي المهدي , قطاع صفر , 538 , 537 , 532 , 517 , 550 , 544

حي البساتين, 345, 357 .



حب البساتين .



320 , 328 ,331 الشعب 32 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي , حي اور ,333 , 357 , قرب النادي العربي , 359 , 345 •

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , المعسكر , قؤب دائرة الكهرباء , الزراعي , 771 , البلديات 29

, 506 , , 508 ,502 , 504 , شارع فلسطين 16 حالات محلة 505, 503, •

الامين 13 حالة محلة, 731, تجاوز , 733 , , 741 , 721 .



743•

, تل محمد , بغداد جديدة 11 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 19 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , سعيد ة , 958 , 949•

905 , 906 , 909 , الكرادة 13 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , الاعظمية 11 حالة محلة, 314

العبيدي 13 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , •

الطالبية 9 حالات محلة 323 , 321 , •

. حي الزهراء 18 حالة محلة , 757 , 759 , الخنساء,

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ام الكبر والغزلان 9 حالات محلة 345 , 337 ,

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الراشدية 6 حالات / قرية عباس

الحسينية 13 حالات محلة , 222 , 215 , الانتصار , بوب الشام , كميرة ,

. الرشاد 11 حالات محلة 771 , 752 , 772 ,

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الحرية حالتين محلة 418 , والكريعات 3 حالات محلة 336

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الفضيلية حالتين محلة 753 . والغدير 11 حالات محلة 706 , 704 , 702 , 709

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البنوك 7 حالات محلة 321 , 319 , والكسرة 8 حالات محلة 302 ,

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المدائن 14 حالات / جسر ديالى / السايلو / الجمعية / الوردية / الجعارة

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المعامل حالتين محلة 779 , وسبع قصور حالتين / شار ابو علي ,

حي النصر 4 حالات محلة 735 و حي البتول 3 حالات محلة 751 , 750

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 41946 توفي منهم1235 للاسف فيما اكتسب الشفاء 35838 ومتبقي قيد العلاج 4873”.

ودعا الساعدي المواطنين، الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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