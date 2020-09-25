الكمارك تعيد أرسالية مواد غذائية مخالفة في مركز طريبيل الحدودي

2020/09/25 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن إعادة إصدار أرسالية مواد غذائية مستوردة مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي، تمكنت من اعادة اصدار ارسالية مواد غذائية ( حليب باودر) مستورد كونها مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة”.

واضافت، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة واعادة إصدارها وحسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ وبمشاركة الجهات ذات العلاقة”.





يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد .

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