2020/09/25 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – متابعة

نفت النجمة كندة علوش خضوعها لعملية تجميل عقب العديد من التعليقات التي لاحظت تغييرا بملامحها بعد نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع “انستجرام”، على الرغم من تعليقها في البداية أن الصور معدلة باستخدام عدد من فلاتر تطبيق “سناب شات”، وردت كندة على أحد متابعيها الذي كتب :”دخلنا في سكة التجميل ما كنا حلوين من غير عمليات”، قائلة :” مافيش تجميل ..



فلتر فلتر فلتر”.

ومن ناحية أخرى كشفت النجمة كندة علوش، عن شخصيتها فى حكاية “ضى القمر” صمن حكايات مسلسل “إلا أنا”، المقرر عرضها مساء السبت القادم 26 سبتمبر على شبكة قنوات Dmc وإنتاج سينرجى وأروما، مشيرة إلى أنها ستؤدى شخصية “الشيف عليا”.

ونشرت كندة، برومو حكاية المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صحبتها بتعليق: “انتظرونا..



ضى القمر..



الشيف عليا، تأليف يسرى الفخرانى وعبير سليمان، إخراج أحمد حسن، إنتاج سنيرجي أروما”.

حكاية “ضى القمر”، تناقش ظاهرة التلقيح الصناعى للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وتجسد “كندة” خلالها زوجة محرومة من الإنجاب تلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة، الأولى تجمع كندة علوش ومحمد علاء والثانية تجمع نهى عابدين ومحمد شاهين‪.

“ضى القمر” هى الحكاية الخامسة من مسلسل “إلا أنا” بعدما عُرضت أول 3 حكايات على قناة ‪dmc وهما “بنات موسى” بطولة وفاء عامر، حكاية “سنين وعدت” بطولة أروى جودة، حكاية “أمل حياتى” بطولة حنان مطاوع، وتعرض الحكاية الرابعة حاليًا بعنوان “أمر شخصى”، بطولة شيرى عادل، بينما ستكون الحكاية السادسة بعنوان “لازم أعيش”، بطولة جميلة عوض.

“إلا أنا” قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور… فنانة عربية تسبب “صدمة مفزعة” لجماهيرها بعد تغييرات اجرتها على وجهها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور… فنانة عربية تسبب “صدمة مفزعة” لجماهيرها بعد تغييرات اجرتها على وجهها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).