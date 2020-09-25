الكمارك.. إعادة أرسالية مواد غذائية مستوردة

2020/09/25 | 20:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي من اعادة اصدار ارسالية مواد غذائية ( حليب باودر ) مستورد كونها مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .

واضافت الهيئة خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة واعادة إصدارها وحسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، لافتة الى انها تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد .

PUKmedia عن اعلام الكمارك‌

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