2020/09/25 | 20:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن الرد الفعل الدولي ازاء اجراء استفتاء اقليم كوردستان والذي جرى في 25 ايلول 2017، الموقف التركي الذي عبر عنه وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو قائلا: ان التراجع عن هذا الخطأ يعيد العلاقات الى سابق عهدها.

وقال اوغلو في تصريحات نقلتها وسائل اعلام تركية قبيل اجراء الاستفتاء في اقليم كوردستان: ان الوقت لم يفت بعد" بخصوص استفتاء انفصال إقليم كوردستان العراق، مؤكدا أن التراجع عن هذا الخطأ يعيد العلاقات بين الطرفين إلى سابق عهدها، لافتا الى ان " تعنت إدارة الإقليم وإصرارها على إجراء الاستفتاء رغم دعوات تركيا وكافة العالم لإلغائه أو تأجيله".

وأضاف: "لم يفت الوقت بعد فلا زال بإمكان إدارة بارزاني معالجة الموضوع ..



إذا تراجعوا عن هذا الخطأ فإن علاقاتنا معهم ستعود إلى سابق عهدها"، موضحا، انه في حال عدم تراجع الإقليم عن "هذا الخطأ" فإن تركيا ستقدم على خطوات بالتنسيق مع بغداد.

واعتبر جاويش أوغلو أن "إدارة مسعود بارزاني وضعت مصالحها الذاتية فوق كل اعتبار، بغية بقاء الأخير في رئاسة الإقليم، والحيلولة دون جعل رئاسته محل مساءلة"، مشيرا الى ان " بقية الأحزاب في إقليم شمال العراق تشترط وضع قانون انتخابي لإعادة تفعيل برلمان الإقليم، وبالتالي تحديد فترة الرئاسة".

وحذر جاويش أوغلو من أن "جشع بارزاني" بدأ يجر مستقبل الشعب الكردي هناك إلى المجهول، مؤكدا ضرورة تسليم المعابر وأن تكون تحت سيطرة حكومة بغداد".

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