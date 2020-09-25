درجال: الفوضى الموجودة الان لا تخدم الرياضة والرياضيين

2020/09/25 | 20:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على أهمية التنظيم الإداري والمالي للقضاء على الفوضى في الاتحادات والأندية، مبيناً ان الفوضى الموجودة الان والتي لا تخدم الرياضة والرياضيين.

وذكر بيان عن مكتب درجال تلقته وكالة/ المعلومة/ ان الأخير “استقبل بمقر الوزارة، عدداً من ممثلي أندية الدوري الممتاز بكرة اليد (ديالى، الفتوة،الدغارة، المسيب،الكوت، كربلاء،الجيش، الشرطة، السليمانية)،بحضور مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة، وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات الخاصة بنشاطات الإتحاد المقبلة، وسبل الدعم المناسب لديمومتها”.

واكد درجال وفقاً للبيان، على “أهمية عملية التنظيم الإداري والمالي للاتحادات والأندية، كونها ستؤدي للقضاء على الفوضى الموجودة الان والتي لا تخدم الرياضة والرياضيين، وفي نفس الوقت فإنها ستفسح المجال للرياضي المؤهل الذي يمتلك أدوات القيادة ليأخذ مكانه الحقيقي”.

وأضاف “علينا الاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية الموجودة في الداخل والخارج، لأن المرحلة القادمة تتطلب ذلك ويجب أن الجميع أدوارهم الحقيقية”.

وختم درجال قائلاً: إن “تنظيم عمل الاتحادات سيؤدي إلى عملية إصلاح حقيقية، ونخطط لذلك كوّن هذه الخطوة ستجعلنا نخطو خطوات اخرى للمضي في النهج الذي نسعى لتطبيقه من أجل رياضة وشباب أفضل”.

من جهتهم أشاد الحضور بالرؤية والافكار التي “تحدث عنها الوزير كونها ستؤدي إلى خصخصة العمل والتمويل الذاتي عبر الاستثمار الذي يخدم الأندية وليس استثماراً بعيداً عن خدمة شريحتي الشباب والرياضة، فضلاً عن الاهتمام بقاعدة الألعاب الاخرى غير كرة القدم والتي بدأت بالانحسار، وضرورة البحث عن المواهب وتفعيل المدارس التخصصية لإحياء وعودة جميع الألعاب الفردية إلى سابق عهدها وتميزها عربياً وقارياً ودولياً”.



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