أسباب ضعف القوى الثورية(الجزء الثاني) - محمد علي الماوي

2020/09/25 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_الماوي أسباب ضعف القوى الثوريةيرجع ضعف الأحزاب والمنظمات الشيوعية الى سببين رئيسيين: أولا الظروف الموضوعية والتحولات التي شهدتها مرحلة العولمة وثانيا طبيعة هذه الأحزاب وبرامجها وسلوكها التكتيكي اليومي الذي أصبح في قطيعة وحركة الجماهير.



فلم يبق إذا للقوى الثورية من حل سوى الانكباب على دراسة هذه الأسباب للخروج من عزلتها والتحوّل الى عنصر فاعل في الصراع الطبقي والنضال الوطني.



أ- العوامل الموضوع ......





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