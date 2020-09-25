سجاد العراقي ومشروعية القلق على جهاز مكافحة الأرهاب - عامر صالح

2020/09/25 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عامر_صالح أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين الماضي في 21 أيلول 2020، تكليف قوة من جهاز مكافحة الإرهاب للتوجه إلى محافظة ذي قار والبحث عن الناشط المختطف "سجاد العراقي" والذي تم أختطافه يوم السبت مساء بتاريخ 19 أيلول 2020.



وقالت الخلية في بيانها إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية".



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