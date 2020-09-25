الطبقات . تعديل و تنقيح - عبد الحسين سلمان

2020/09/25 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان تجب الإشارة قبل كل شيئ إلى أن ماركس لا يتحدث الأ عن تشكيلة اقتصادية اجتماعية , واحدة فقط , هي التشكيلة الرأسمالية ...لينين 1894كتابة: إتيان باليبار Etienne Balibar مواليد 1942 فيلسوف فرنسيترجمة: هادي تيموميمن أهم نقاط الخلاف بيننا و بين الزملاء , هو مفهوم الطبقة .في هذا المقال , سوف نتعرف على مفهوم ماركس للطبقة .



أن لفظ ( طبقة) لم تبتدعه الماركسية , ف ......





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