باحث عربي يحذر من ’السيناريو الأسوأ’ لوفيات كورونا في بلاده مطلع الشهر المقبل

2020/09/25 | 20:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر الباحث الأردني في إحصائيات انتشار كورونا معتصم سعيدان، من أن السيناريو الأسوأ في المملكة هو تسجيل عشرات الوفيات بفيروس كورونا في اليوم الواحد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.



وقال سعيدان في تصريحات تابعها "ناس" اليوم الجمعة (25 ايلول 2020): "السيناريو الأسوأ ليس ألف أو ألفين حالة باليوم، بقدر ما هو عشرات الوفيات باليوم الواحد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل".

وأعلن الأردن عن تسجيل 7211 إصابة بكورونا، وما يقارب الـ40 حالة وفاة بسبب الفيروس.

واعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، الجمعة، أن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى مليوني شخص في العالم قبل استخدام اللقاح على نطاق واسع، "ليس مستحيلا".

وأوضح رايان في تصريحات تابعها "ناس" (25 ايلول 2020)، أن عدد الوفيات قد يتجاوز مليونين في حال غياب عمل منسق لاحتواء الجائحة.

وأضاف في حديثه للصحفيين: "الرقم الذي تتحدثون عنه، وهو مليوني وفاة، ليس ممكنا فقط، ولكنه رقم مرجح جدا للأسف".

وجاءت تصريحات رايان تزامنا مع اقتراب عدد الوفيات بالفيروس في العالم من حاجز المليون.

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