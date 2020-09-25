اللجنة المكلفة تكشف عن قرب إعلان نتائج التحقيق بعقود وزارة الكهرباء

2020/09/25 | 21:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة التحقيق بعقود وزارة الكهرباء عن قرب اعلان نتائج التحقيق في الايام المقبلة.

وأكدت اللجنة مواصلة التحقيق بعقود الوزارة، لافتة الى ان أعداد الملفات في وزارة الكهرباء كثيرة وشائكة.

وأشارت اللجنة الى إعادة فتح جميع العقود منذ العام الفين وخمسة عشر، لكشف وهدر المال العام فيها وأسـبـاب التوقف فـيـهـا، وتقديم المقصرين الـى القضاء فـي حال ثبتت تهم فساد بحقهم قبل الانتخابات المرتقبة.

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