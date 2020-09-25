عمليات في 35 دولة .. تفاصيل الدعم الإيراني لـ

2020/09/25 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عام 1979، سخرت إيران سياسة الدولة لتوجيه وتسهيل والقيام بنشاطات إرهابية حول العالم، توزعت على أكثر من 35 دولة، وفقا لتقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا وينشر موقع "الحرة" أجزاء منه تباعا.

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