محكمة النزاهة تطالب بوثائق وزير وستة مسؤولين سابقين في وزارة الكهرباء

2020/09/25 | 21:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصه بقضايا النزاهة عن مطالبة المحكمة وزارة الكهرباء تزويدها بمستمسكات تخص عدد من المسؤولين السابقين في الوزارة.وأشارت الوثيقة الى أن المسؤولين هم وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي، إضافة الى ٦ مسوولين هم : المدير العام السابق للشركة العامة لفحص وتأهيل المنظومات الكهربائية وليد خالد حسن، والمدير […]

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