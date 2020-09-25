2020/09/25 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف يوري كوبالادزه جنرال الاستخبارات الخارجية الروسية المتقاعد أن الهدف الرئيس لعناصر جهازه في الخارج، هو جمع المعلومات المتعلقة بأي تهديد قد يطال أمن روسيا من قريب أو بعيد.

وأضاف “في مجال اهتمام الاستخبارات، قد تقع المسائل المتعلقة بتوسع الناتو، أو انضمام أعضاء جدد له، أي كل ما قد يطال أمن روسيا من قريب أو بعيد”.

وفي وقت سابق، ذكر كوبالادزه أنه توجد العديد من الأسباب التي قد تدفع المواطنين الأجانب للتعاون مع الاستخبارات الروسية، وبينها الدوافع الأيديولوجية والفائدة المادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنرال في الاستخبارات الروسية يكشف دوافع الأجانب في التعاون مع جهازه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنرال في الاستخبارات الروسية يكشف دوافع الأجانب في التعاون مع جهازه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).