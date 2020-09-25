تفجير منزل الناشط حسين الغرابي في محافظة ذي قار (صور)

2020/09/25 | 21:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افاد مصدر امني بتعرض منزل الناشط البارز في تظاهرات ذي قار حسين الغرابي، الجمعة، لتفجير عبوة ناسفة دون تسجيل خسائر بشرية.

واضاف المصدر في تصريح تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (25 ايلول 2020)، ان "تفجير المنزل بعبوة ناسفة أدت إلى تضرر السياج الخارجي والباب الرئيسي، دون حدوث أي إصابات بشرية".

ويأتي التفجيربعد نحو 5 ايام من اختطاف الناشط سجاد العراقي من محافظة ذي قار والذي لم يتم العثور عليه الى الان رغم ارسال قوات امنية اضافية بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المحافظة والقيام بعمليات بحث وتفتيش واسعة.

ا.ح

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