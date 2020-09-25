كاتانيتش يستدعي حارس مرمى الشرطة احمد باسل الى المنتخب

2020/09/25 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم السلوفيني ستريشكو كاتانيتش اليوم الجمعة (25 أيلول 2020) دعوة حارس مرمى نادي الشرطة أحمد باسل الى القائمة الاولية لأسود الرافدين التي ستخوض مباراتين وديتين في تشرين الثاني المقبل تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة .

وذكر المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "وجاءت الدعوة بعد المستوى الذي قدمه أحمد باسل مع فريقه الشرطة في منافسات دوري ابطال اسيا".

وكان فريق الشرطة قد ودع ابطال آسيا من منافسات المجموعة الاولى، بعد الخسارة ومن ثم الفوز على الاهلي السعودي، ومن ثم التعادل مع استقلال طهران ليحتل المركز الثالث في المجموعة، ويغادر الدوحة الى بغداد اليوم الجمعة، وشارك الحارس احمد باسل اساسيا في تشكيلة الفريق وقدم مستويات جيدة.

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