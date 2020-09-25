الصحة العالمية ترجح وصول وفيات كورونا إلى مليونين قبل استخدام لقاح على نطاق واسع

2020/09/25 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد وفيات فيروس كورونا قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع وإن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

قال مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة في إفادة اليوم الجمعة "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب بل للأسف سيكون مرجحا بقوة".

جاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات الفيروس بعد تسعة أشهر من ظهوره في الصين من مليون حالة وفاة بأنحاء العالم، بحسب ما نقلته "رويترز".

يذكر بأن "غوغل" قامت بتحديث خدمة خرائطها المجانية "غوغل مابس" هذا الأسبوع، لتقدّم خاصية تظهر انتشار كوفيد-19 في المناطق التي يقصدها المستخدم، وفق ما أعلن عملاق البحث على الإنترنت في مدونة نُشرت أمس الخميس.

قالت شركة غوغل إنه سيكون باستطاعة المستخدم النقر على خيار"كوفيد-19"، الذي يتم الوصول إليه عبر ميزة "طبقات" في أعلى زاوية الشاشة، من أجل تعزيز الخرائط بنتائج الأيام السبعة الأخيرة للإصابات لكل 100 ألف نسمة في المناطق التي تتم مشاهدتها.

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