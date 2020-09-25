2020/09/25 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون عمار الشبلي : الاتفاق السياسي على اعتماد الدوائر المتوسطة في الانتخابات المقبلة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : هناك اتفاقا بين الكتل السياسية على تمرير ماتبقى من قانون الانتخابات وفق الدوائر المتوسطة.واضاف الشبلي ان : هناك رأيان حول الدوائر المتوسطة الاول ان لايتجاوز عدد مقاعدها 5 ولا يقل عن 4 لضمان كوتا النساء والراي الاخر من 5 مقاعد الى 7 ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمار الشبلي يؤكد الاتفاق السياسي على اعتماد الدوائر المتوسطة في الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمار الشبلي يؤكد الاتفاق السياسي على اعتماد الدوائر المتوسطة في الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).