دعوة حارس الشرطة للمنتخب الوطني

2020/09/25 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /قرر مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم السلوفيني ستريشكو كاتانيتش دعوة حارس مرمى نادي الشرطة أحمد باسل الى القائمة الاولية لأسود الرافدين التي ستخوض مباراتين وديتين في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة .وجاءت الدعوة بعد المستوى الذي قدمه أحمد باسل مع فريقه الشرطة في منافسات دوري ابطال اسيا ./انتهى

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