إعادة إصدار أرسالية مواد غذائية مستوردة مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي

2020/09/25 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي من اعادة اصدار ارسالية مواد غذائية /حليب باودر /مستورد مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة واعادة إصدارها وحسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ وبمشاركة الجهات ذات العلاقة./انتهى3

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