2020/09/25 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعمل الملحق من خلال تنصيبه أولا على متصفح كروم، ثم الضغط علي أيقونته أعلى الشاشة، والضغط على ذر "تحويل إلى بودكاست"، الذي سيقوم فورا بتحويل الصفحة إلى تدوينة صوتية مادام مكتوبة باللغة الإنكليزية، ومؤهلة فنيا لتحويلها إلى مقالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توفر عناء القراءة.. إضافة جديدة في متصفح "كروم") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توفر عناء القراءة.. إضافة جديدة في متصفح "كروم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).