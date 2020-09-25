الاستخبارات والامن  تلقي القبض على مطلوبين للقضاء بتهم  إرهابية في كركوك وبابل

2020/09/25 | 21:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن تلقي القبض على مطلوبين للقضاء في قضايا إرهابية في كركوك وبابل.

وقالت المديرية في بيان تلقته / المعلومة/ انه “فقا معلومات استخبارية دقيقة ألقت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع قوة أمنية مشتركة القبض على أحد العناصر الإرهابية، وذلك من خلال تواجدة داخل حقل للدواجن في مركز محافظة كركوك، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب من محكمة تحقيق كركوك”.

واضافت ان” مفارز استطاعت مديرية استخبارات وامن بابل التابعة إلى المديرية اعلاه المنتشرة على مداخل محافظة بابل القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق مذكرة قضائية (١/٤) إرهاب، تم الاعتقال أثناء محاولة العبور من سيطرة (٧٧) مدخل ناحية الإسكندرية”.

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