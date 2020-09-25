طهران تنتقد بيان الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان

2020/09/25 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الخارجية الإيرانية أن بيان الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان “انتقائي ومرفوض ويفتقد لأي قيمة واعتبار”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، ان “الدول الأوروبية تدافع عن حقوق الإنسان بينما تتنافس في بيع السلاح بمليارات الدولارات للسعودية وأنظمة ديكتاتورية في المنطقة لقتل الشعب اليمني البريء”​​​.

وأضاف زاده، “هناك دول أوروبية تعتبر قمع المعارضة وقتل المواطنين السود تطبيقا للقانون لكنها تنتقد تنفيذ القوانين القضائية في بلدان أخرى”، مؤكدا أن “هذه الازدواجية في المعايير تدل على عدم صدق هذه المجموعة من الدول في دعم حقوق الإنسان والاستخدام السياسي لهذا المفهوم”.

وتابع، “من أولويات إيران تنمية حقوق الإنسان في داخل وخارج البلد وفق الالتزامات الدينية والدستورية والقوانين الداخلية والمعاهدات الدولية”.

وأصدرت 47 دولة بيانا مشتركا اليوم الجمعة يدين انتهاك الحريات في إيران.



وتلا الممثل الألماني لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانا مشتركا من 47 دولة يدين انتهاك “الحريات” ويدعم “شجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان” في إيران.

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