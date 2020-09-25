مستشار الكاظمي يحدد شرطا اساسيا للأشراف الدولي على الانتخابات المبكرة

2020/09/25 | 21:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنداوي، الجمعة، ان الحفاظ على سيادة العراق شرط اساسي لاي اشراف دولي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا عدم وجود خلافات حول موعد اجرائها.

وقال الهنداوي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، اليوم (25 ايلول 2020)، إن "هناك تقريبا مطالبات واسعة، وهناك توافق على ضرورة وجود إشراف دولي على الانتخابات المبكرة المقبلة".

واضاف، انه "يجب الاتصال بالأمم المتحدة لمناقشة هذا الموضوع بشروط الأول منها أن يكون هذا الإشراف فعالا في هذا المجال، وليس مجرد وجود دولي غير فاعل، وثانيا أن يحافظ على سيادة العراق، وهذا الشرط أساسي".

واوضح، أن "هناك آليات وتجارب مختلفة تسمح بإجراء انتخابات يشارك فيها المجتمع الدولي بشكل جيد لضمان نزاهتها، ولضمان شفافيتها، وأيضا لضمان أن تراعي الانتخابات المعايير الدولية".

وتابع، انه "ليس هناك خلاف أو جدل بين الحكومة والبرلمان في قضية موعد الانتخابات، وهناك آراء مختلفة لدى الكتل السياسية وكلها تتفق على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في موعد مقارب أو الموعد الذي تم الإعلان عنه".

واشار الى ان "إجراء الانتخابات يحتاج إلى توفير الشروط الأساسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، ومجلس النواب متعاون جدا في هذه المسألة، لذلك تم استدعاء البرلمان لعقد جلسة خاصة يوم السبت المقبل لحسم هذا القانون".

ا.ح

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