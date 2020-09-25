بالوثيقة.. لاعب المنتخب سعد عبد الامير مطلوب بالدوري الكروي الممتاز في تركيا

2020/09/25 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر مقرب من نادي الشرطة اليوم الجمعة (25 أيلول 2020)، عن وصول إشعار من احد الاندية التركية والذي ينشط فريقها الكروي بالدوري الممتاز تطلب التعاقد مع لاعب المنتخب السابق والشرطة حاليا سعد عبد الامير.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" فريق مالطيا سبور التركي الذي يلعب في فرق الدوري الممتاز أشعر نادي الشرطة يطلب التعاقد مع سعد عبد الامير الذي عاد اليوم مع وفد الفريق من الدوحة وشارك لاعبا أساسيا في مباريات دوري ابطال آسيا".

وكان فريق الشرطة قد ودع ابطال آسيا من منافسات المجموعة الاولى، بعد الخسارة ومن ثم الفوز على الاهلي السعودي، ومن ثم التعادل مع استقلال طهران ليحتل المركز الثالث في المجموعة، ويغادر الدوحة الى بغداد اليوم الجمعة.





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