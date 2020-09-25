مسجل ضمن “غينتس”… وفاة صاحب الرقم العالمي لأكثر من 40 الف اغنية متأثراً بكوروناً

2020/09/25 | 22:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توفي المغني الهندي الشهير اس بي بالاسوبراهمانيام ، صاحب الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأكثر من 40 ألف أغنية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قدم المغني طوال أكثر من 50 عامًا المئات من الاغاني الرومانسية وغيرها من أشكال فنية المختلفة.

كما غنى إس بي بالاسوبراهمانيام ، 74 عامًا ، بعضًا من أشهر الاغاني السينما الهندية ، والتي تم ترجمتها 16 لغة.

وتوفي المغني الهندي اليوم بعد أن أمضى أيامًا في العناية المركزة بعد تشخيص مرض كوفيد -19 وتكريم المشاهير والمعجبين.

تم إدخال بالاسوبراهمانيام لأول مرة إلى المستشفى في تشيناي (مدراس سابقًا) في أوائل أغسطس عندما أثبتت إصابته بفيروس Covid-19.

ولد المغني ، المعروف باسم SPB ، في عام 1946 لعائلة من الطبقة المتوسطة من نيلور في ولاية أندرا براديش.



انتقل إلى تشيناي عندما كان شابًا حيث شكل فرقة مع أصدقاءه بما في ذلك الفنان Ilaiyaraaja ، الذي أصبح ملحنًا مشهورًا.

في الأصل درس المطرب الراحل الهندسة ، حيث ترك دراسته الجامعية ليبدأ الغناء بعد أن اكتشف موهبة في مسابقة موسيقية.

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