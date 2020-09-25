تركيا.. مذكرات اعتقال بحق سياسيين أكراد

2020/09/25 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الادعاء التركي، الجمعة، أوامر باعتقال 82 شخصا، بينهم عدد من نواب البرلمان السابقين المؤيدين للأكراد، في إطار تحقيق في أعمال شغب دامية قبل ستة أعوام قام بها الأكراد الغاضبون مما اعتبروه تقاعس الحكومة عن اتخاذ أي إجراء ضد مسلحي تنظيم داعش، الذين حاصروا بلدة كوباني السورية الحدودية.

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