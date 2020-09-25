ناشطة سويدية تقود 3 الاف بـ “اضراب مناخي” للمطالبة بحل ازمة المناخ تجتاح اوروبا

2020/09/25 | 22:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

شهد اليوم الجمعة إقامة أكثر من ثلاثة آلاف إضراب مناخي -مستلهم من الناشطة السويدية الطالبة المدرسية غريتا تونبرغ- في مختلف أنحاء العالم، منها ألمانيا التي شهدت لوحدها إقامة حوالي 400 مظاهرة.

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