فيديو.. باسم ياخور يقدم نصائح لراغبى تعلم التمثيل ويوعد الموهوبين بفرصة عمل

2020/09/25 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/دشن الفنان السوري باسم ياخور ، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ، قناته الرسمية منذ 3 أشهر ، من أجل تواصله مع الجمهور بشكل مباشر وتقديم فيديوهات لراغبي تعلم التمثيل.ونشر أول فيديو له ، عبر قناته ، يحتوى على نصائح للراغبين فى دخول عالم التمثيل ، كما شارك جمهوره فى فيديو لايف ، […]

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