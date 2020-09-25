2020/09/25 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل مقتل شيلان يعيد النظر في الملف الأمني ؟ – لطيف دلو بتأريخ 16/9/2020سمعنا مقتل الدكتورة شيلان دارا رؤف مع والديها وهم من السليمانية والساكنين في شقة سكنية بمنطقة المنصور الآمنة في العاصمة بغداد منذ الستينيات القرن المنصرم ، من خلال اجهزة الاعلام منها شبكة التواصل واجهزة اعلام مرئية ومسموعة واذهلتنا بشاعة الجريمة حسب ما وصفتها […]

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