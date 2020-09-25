2020/09/25 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالم آثار مصري: حضارات الرافدين أغنت الإنسانية بموروث ثقافي وعلمي هائل في مجالات كثيرة – هاشم الشماع قال عالم آثار مصري إن في العراق آلاف المواقع الأثرية التي لم يتم التنقيب فيها بسبب الظروف، التي مرت بالبلد. ووجه رمضان بدري حسين عبد العال، والمعروف بين زملائه في مصر برمضان البدري، وفي أمريكا وأوروبا باسم رمضان حسين، […]

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