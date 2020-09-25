2020/09/25 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصنيفات العالمية للجامعات وأثرها في الإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – اسماعيل الجبوري (الدعاية والواقع ) كم كان يخالج فكري الكتابة في موضوع التصنيفات العالمية والاعتماد الاكاديمي والمعايير الكمية والنوعية والمؤشرات والأوزان وغيرها من المفاهيم التي يعرفها من عمل في مجال الاعتماد وضمان جودة التعليم ومدى الاهتمام الكبير بها من الناحية العلمية والعملية … وفي […]

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