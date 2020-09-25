بالصور.. العثور على جثة شاب غريق في نهر الزاب الكبير

2020/09/25 | 22:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة اربيل ، العثور على جثة شاب غريق في نهر الزاب الكبير.

واضافت المديرية في بيان، اليوم (25 ايلول 2020)، ان "الغريق من مواليد 1997 ويدعى (ش، ا، ح)".

واشار الى انه "تم العثور على جثة الشاب من قبل فريق الغواصين التابع للمديرية".

ويشهد نهر الزاب الكبير العديد من حوادث الغرق سنويا بسبب عدم التزام السياح واهالي المنطقة بشروط السلامة والامانة والسباحة في المنحدرات الخطرة للنهر.

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