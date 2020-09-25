بالتفاصيل.. أسلوب جديد لإنهاء ملف الحدود العراقية - السورية

2020/09/25 | 22:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، عن أسلوب جديد لإنهاء ملف الحدود العراقية السورية....

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