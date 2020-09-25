ردا على الشبهات.. اعتزاز عراقي بالحشد المقاوم

2020/09/25 | 22:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل المحاولات الاميركية المستمرة في استهداف الحشد الشعبي في العراق، بهدف الحد من قوته، انتقاما لمشاريعها واجنداتها التي افشلها الحشد من خلال دفاعه ...

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