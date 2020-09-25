الموت يغيب فنانا كورديا بعد صراع مع المرض

2020/09/25 | 22:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان الكوردي عباس جاجلي

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